В Минобороны РФ "нашли" циничную причину ночной атаки на Украину

Обстрел Украины 6 декабря

В ночь на 6 декабря Российская Федерация осуществила массированное нападение на территорию Украины, применив ракеты и ударные беспилотники.

Наибольшие разрушения претерпел Фастов: повреждены железнодорожные объекты, что заставило "Укрзализныцю" оперативно изменить маршруты пассажирских поездов. Взрывы были зафиксированы и на городском вокзале. В Новых Петровцах, недалеко от столицы, возникли масштабные пожары. В Киевской области в результате атак пострадали три человека.

Обстрелы крылатыми ракетами охватили и западные регионы страны, из-за чего польские военные самолеты активизировали действия в своем небе.

Кроме этого, удары были направлены по энергетической инфраструктуре нескольких областей, что привело к отключениям электроэнергии в шести регионах Украины.

