Головна » Новини » Війна в Україні

У Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину нічної атаки на Україну

Субота 06 грудня 2025 12:13
У Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину нічної атаки на Україну Фото: міністр оборони РФ Андрій Белоусов (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії придумали цинічну причину масованого удару по Україні та зазначили, що нібито "відповідали" на терористичні акти.

Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами РФ завдано масований удар", - заявили у російському міноборони.

За даними відомства, удари наносилися високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування, включно з аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинжал" і безпілотниками дальньої дії, по підприємствах військово-промислового комплексу, об’єктах енергетики та портовій інфраструктурі, яку росіяни пов’язують із використанням ЗСУ.

"Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені", - цинічно заявили в Міноборони РФ.

Обстріл України 6 грудня

У ніч проти 6 грудня Російська Федерація здійснила масований напад на територію України, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Найбільших руйнувань зазнав Фастів: пошкоджено залізничні об’єкти, що змусило "Укрзалізницю" оперативно змінити маршрути пасажирських потягів. Вибухи були зафіксовані й на міському вокзалі. У Нових Петрівцях, неподалік столиці, виникли масштабні пожежі. У Київській області внаслідок атак постраждали троє осіб.

Обстріли крилатими ракетами охопили й західні регіони країни, через що польські військові літаки активізували дії у своєму небі.

Крім цього, удари були спрямовані по енергетичній інфраструктурі кількох областей, що призвело до відключень електроенергії у шести регіонах України.

Детальніше про наслідки обстрілів читайте у матеріалі РБК-Україна.

