У Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину нічної атаки на Україну

У Росії придумали цинічну причину масованого удару по Україні та зазначили, що нібито "відповідали" на терористичні акти.

Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами РФ завдано масований удар", - заявили у російському міноборони.

За даними відомства, удари наносилися високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування, включно з аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинжал" і безпілотниками дальньої дії, по підприємствах військово-промислового комплексу, об’єктах енергетики та портовій інфраструктурі, яку росіяни пов’язують із використанням ЗСУ.

"Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені", - цинічно заявили в Міноборони РФ.