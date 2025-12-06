В Минобороны РФ "нашли" циничную причину ночной атаки на Украину
В России придумали циничную причину массированного удара по Украине и отметили, что якобы "отвечали" на террористические акты.
Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар", - заявили в российском минобороны.
По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники дальнего действия, по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре, которую россияне связывают с использованием ВСУ.
"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", - цинично заявили в Минобороны РФ.
Обстрел Украины 6 декабря
В ночь на 6 декабря Российская Федерация осуществила массированное нападение на территорию Украины, применив ракеты и ударные беспилотники.
Наибольшие разрушения претерпел Фастов: повреждены железнодорожные объекты, что заставило "Укрзализныцю" оперативно изменить маршруты пассажирских поездов. Взрывы были зафиксированы и на городском вокзале. В Новых Петровцах, недалеко от столицы, возникли масштабные пожары. В Киевской области в результате атак пострадали три человека.
Обстрелы крылатыми ракетами охватили и западные регионы страны, из-за чего польские военные самолеты активизировали действия в своем небе.
Кроме этого, удары были направлены по энергетической инфраструктуре нескольких областей, что привело к отключениям электроэнергии в шести регионах Украины.
Подробнее о последствиях обстрелов читайте в материале РБК-Украина.