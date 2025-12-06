В Минобороны РФ "нашли" циничную причину ночной атаки на Украину

В России придумали циничную причину массированного удара по Украине и отметили, что якобы "отвечали" на террористические акты.

Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар", - заявили в российском минобороны. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники дальнего действия, по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре, которую россияне связывают с использованием ВСУ. "Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", - цинично заявили в Минобороны РФ.