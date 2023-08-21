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Міноборони РФ заявило про "успішне відбиття" атаки безпілотників у Московській області

Фото: міноборони РФ заявило про "успішне відбиття" атаки безпілотників у Московській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито атаку безпілотників у Московській області. Росіяни розповіли про вдалу роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські російські Telegram-канали.

"21 серпня близько 06:50 за московським часом припинено спробу здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу", - сказано у повідомленні.

Як заявили у Міноборони РФ безпілотний літальний апарат було виявлено над територією Московської області, він був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

"Втративши керування, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцовського району, постраждалих немає", - розповіли росіяни.

Також за даними російських ЗМІ, московський аеропорт "Внуково" тимчасово не приймає і не відправляє рейси. З метою безпеки з 06:25 частину рейсів було переспрямовано в інші авіагавані.

Атака дронів на Москву 18 серпня

У кількох районах Москви й Підмосков'я було чути вибухи сьогодні вночі, 18 серпня. Очевидці повідомляли про роботу ППО і помічені дрони.

Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Крім того, вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними МНС РФ, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів Експоцентру у центрі Москви.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

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