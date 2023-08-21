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Минобороны РФ заявило об "успешном отражении" атаки беспилотников в Московской области

Фото: минобороны РФ заявило об "успешном отражении" атаки беспилотников в Московской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы атаке беспилотников в Московской области. Россияне рассказали об удачной работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пропагандистские российские Telegram-каналы.

"21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", - говорится в сообщении.

Как заявили в Минобороны РФ беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области, он был удручен средствами радиоэлектронной борьбы.

"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, пострадавших нет", - рассказали россияне.

Также по данным российских СМИ, московский аэропорт "Внуково" временно не принимает и не отправляет рейсы. В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани.

Атака дронов на Москву 18 августа

В нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы сегодня ночью, 18 августа. Очевидцы сообщали о работе ПВО и о замеченных дронах.

Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.

Кроме того, взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС РФ, частичное повреждение произошло в одном из павильонов Экспоцентра в центре Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон был якобы уничтожен силами ПВО.

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