Міноборони РФ заявило, що зупинило судно, яке йшло у порт Ізмаїла

За словами росіян, о 6:40 13 серпня в південно-західній частині Чорного моря було зафіксоване вантажне судно "Сукра Окан" під прапором Палау, яке йшло в український порт.

"Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї.", - стверджують у Міноборони РФ.

Як кажуть у РФ, з метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля "Василий Быков" було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військових, які потім нібито висадилося на іноземне судно та перевірило його.

"Після завершення роботи оглядової групи на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

Після виходу з "зернової угоди" Росія пригрозила, що буде топити кораблі, які йтимуть в українські порти. Міноборони України відповіло тим самим та попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Військово-морські сили ЗСУ 10 серпня оголосили, що Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден.

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