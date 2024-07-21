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Міноборони РФ втратило низку літаків Іл-76: ЗМІ назвали причину

Фото: Міноборони РФ не може використовувати частину своїх літаків Іл-76 (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Використання неякісних підшипників у шассі вивело з ладу та призупинило експлуатацію п'ятьох літаків Іл-76 Міноборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські видання "Коммерсантъ" і "Важние истории".

Слідство встановило, що з 2017 по 2022 рік Балашихинськй ливарно-механічний завод (БЛМЗ) закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника.

У зв'язку з виявленими порушеннями, Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу проти керівників підприємства через поставку неякісних підшипників для військово-транспортних літаків.

На кінець 2023 року загалом Міністерство оборони Росії мало 18 літаків Іл-76МД-90А.

Нагадаємо, 19 липня Сили оборони збили російський штурмовик Су-25, що намагався обстрілювати позиції захисників.

Станом на 20 липня росіяни втратили на війні в Україні 565 610 солдатів.

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ІЛ-76