Минобороны РФ потеряло ряд самолетов Ил-76: СМИ назвали причину

Следствие установило, что с 2017 по 2022 год Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ) закупал подшипники по поддельным документам у неизвестного поставщика.

В связи с выявленными нарушениями, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против руководителей предприятия из-за поставки некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов.

На конец 2023 года в целом Министерство обороны России имело 18 самолетов Ил-76МД-90А.