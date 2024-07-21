Минобороны РФ потеряло ряд самолетов Ил-76: СМИ назвали причину

Использование некачественных подшипников в шасси вывело из строя и приостановило эксплуатацию пяти самолетов Ил-76 Минобороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания "Коммерсантъ" и "Важние истории".
Следствие установило, что с 2017 по 2022 год Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ) закупал подшипники по поддельным документам у неизвестного поставщика.
В связи с выявленными нарушениями, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против руководителей предприятия из-за поставки некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов.
На конец 2023 года в целом Министерство обороны России имело 18 самолетов Ил-76МД-90А.
Напомним, 19 июля Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25, который пытался обстреливать позиции защитников.
По состоянию на 20 июля россияне потеряли на войне в Украине 565 610 солдат.
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