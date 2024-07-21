Міноборони РФ втратило низку літаків Іл-76: ЗМІ назвали причину

Використання неякісних підшипників у шассі вивело з ладу та призупинило експлуатацію п'ятьох літаків Іл-76 Міноборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські видання "Коммерсантъ" і "Важние истории".

Слідство встановило, що з 2017 по 2022 рік Балашихинськй ливарно-механічний завод (БЛМЗ) закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника.

У зв'язку з виявленими порушеннями, Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу проти керівників підприємства через поставку неякісних підшипників для військово-транспортних літаків.

На кінець 2023 року загалом Міністерство оборони Росії мало 18 літаків Іл-76МД-90А.