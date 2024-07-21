ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони РФ втратило низку літаків Іл-76: ЗМІ назвали причину

Неділя 21 липня 2024 06:49
UA EN RU
Міноборони РФ втратило низку літаків Іл-76: ЗМІ назвали причину Фото: Міноборони РФ не може використовувати частину своїх літаків Іл-76 (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Використання неякісних підшипників у шассі вивело з ладу та призупинило експлуатацію п'ятьох літаків Іл-76 Міноборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські видання "Коммерсантъ" і "Важние истории".

Слідство встановило, що з 2017 по 2022 рік Балашихинськй ливарно-механічний завод (БЛМЗ) закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника.

У зв'язку з виявленими порушеннями, Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу проти керівників підприємства через поставку неякісних підшипників для військово-транспортних літаків.

На кінець 2023 року загалом Міністерство оборони Росії мало 18 літаків Іл-76МД-90А.

Нагадаємо, 19 липня Сили оборони збили російський штурмовик Су-25, що намагався обстрілювати позиції захисників.

Станом на 20 липня росіяни втратили на війні в Україні 565 610 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІЛ-76
NEWS
Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" Трампа щодо України з "російським" Кримом
Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" Трампа щодо України з "російським" Кримом
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла