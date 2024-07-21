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Минобороны РФ потеряло ряд самолетов Ил-76: СМИ назвали причину

Воскресенье 21 июля 2024 06:49
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Минобороны РФ потеряло ряд самолетов Ил-76: СМИ назвали причину Фото: Минобороны РФ не может использовать часть своих самолетов Ил-76 (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Использование некачественных подшипников в шасси вывело из строя и приостановило эксплуатацию пяти самолетов Ил-76 Минобороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания "Коммерсантъ" и "Важние истории".

Следствие установило, что с 2017 по 2022 год Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ) закупал подшипники по поддельным документам у неизвестного поставщика.

В связи с выявленными нарушениями, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против руководителей предприятия из-за поставки некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов.

На конец 2023 года в целом Министерство обороны России имело 18 самолетов Ил-76МД-90А.

Напомним, 19 июля Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25, который пытался обстреливать позиции защитников.

По состоянию на 20 июля россияне потеряли на войне в Украине 565 610 солдат.

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