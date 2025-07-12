У Міноборони РФ цинічно заявили про удари по "заводах оборонної промисловості" України

У Міноборони РФ зробили цинічну заяву про масовану атаку по Україні вночі 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ в Telegram .

Російські війська заявили про нібито групового удару високоточними ракетами великої дальності та безпілотниками по українських "підприємствах військово-промислового комплексу" у Львові, Харкові та Луцьку, а також по інфраструктурі "військового аеродрому".

У Міноборони країни-агрессора цинічно повідомили, що всі призначені цілі нібито були уражені.

"Оперативно-тактичною авіацією, ударними БпЛА, ракетними військами та артилерією угруповань ЗС РФ було уражено центри територіального комплектування, а також пункти тимчасової дислокації формувань ЗСУ та іноземних найманців у 133 районах", - йдеться у повідомленні.

Втім, як відомо насправді, у результаті цих атак зруйновано та пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, торговельні центри, а також цивільну інфраструктуру.