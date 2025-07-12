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У Міноборони РФ цинічно заявили про удари по "заводах оборонної промисловості" України

Субота 12 липня 2025 13:20
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У Міноборони РФ цинічно заявили про удари по "заводах оборонної промисловості" України Фото: РФ заявила про нічні удари по “оборонним підприємствам” України (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Міноборони РФ зробили цинічну заяву про масовану атаку по Україні вночі 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ в Telegram.

Російські війська заявили про нібито групового удару високоточними ракетами великої дальності та безпілотниками по українських "підприємствах військово-промислового комплексу" у Львові, Харкові та Луцьку, а також по інфраструктурі "військового аеродрому".

У Міноборони країни-агрессора цинічно повідомили, що всі призначені цілі нібито були уражені.

"Оперативно-тактичною авіацією, ударними БпЛА, ракетними військами та артилерією угруповань ЗС РФ було уражено центри територіального комплектування, а також пункти тимчасової дислокації формувань ЗСУ та іноземних найманців у 133 районах", - йдеться у повідомленні.

Втім, як відомо насправді, у результаті цих атак зруйновано та пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, торговельні центри, а також цивільну інфраструктуру.

Атака на Україну 12 липня

Нічна атака РФ стала однією з найбільших за останній час. Росія застосувала понад 600 засобів повітряного ураження - крилаті ракети Х-101 та безпілотники-камікадзе "Shahed".

Ударні хвилі прокотилися кількома регіонами України, у тому числі у Львові, Харкові, Луцьку, Чернівцях, Слов’янську та інших містах.

Під час атаки було завдано ударів не лише по об’єктах військової інфраструктури, а й по цивільних будівлях, що підтверджує систематичний характер воєнних злочинів РФ.

Атаки зафіксували також у західних регіонах. У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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