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В Минобороны РФ цинично заявили об ударах по "заводам оборонной промышленности" Украины

Суббота 12 июля 2025 13:20
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В Минобороны РФ цинично заявили об ударах по "заводам оборонной промышленности" Украины Фото: РФ заявила о ночных ударах по "оборонным предприятиям" Украины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Минобороны РФ сделали циничное заявление о массированной атаке по Украине ночью 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ в Telegram.

Российские войска заявили о якобы групповом ударе высокоточными ракетами большой дальности и беспилотниками по украинским "предприятиям военно-промышленного комплекса" во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре "военного аэродрома".

В Минобороны страны-агрессора цинично сообщили, что все назначенные цели якобы были поражены.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ были поражены центры территориального комплектования, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.

Впрочем, как известно на самом деле, в результате этих атак разрушены и повреждены жилые дома, учебные заведения, торговые центры, а также гражданская инфраструктура.

Атака на Украину 12 июля

Ночная атака РФ стала одной из крупнейших за последнее время. Россия применила более 600 средств воздушного поражения - крылатые ракеты Х-101 и беспилотники-камикадзе "Shahed".

Ударные волны прокатились по нескольким регионам Украины, в том числе во Львове, Харькове, Луцке, Черновцах, Славянске и других городах.

Во время атаки были нанесены удары не только по объектам военной инфраструктуры, но и по гражданским зданиям, что подтверждает систематический характер военных преступлений РФ.

Атаки зафиксировали также в западных регионах. Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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