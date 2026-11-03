Міноборони РФ цинічно відзвітувало про удари по ТЕС та ТЕЦ України

Російська сторона стверджує, що для атаки застосувала високоточне озброєння наземного та повітряного базування, а також ударні безпілотники. За версією російського відомства, цілями стали об'єкти енергетичного комплексу у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях, а також портова інфраструктура Одещини.

Які об'єкти енергетики назвали в Міноборони РФ

У Вінницькій області російське відомство заявило про ураження Ладижинської теплоелектростанції потужністю 1800 МВт.

На Дніпровщині до переліку потрапили одразу дві ТЕС:

Криворізька - потужністю 2800 МВт;

- потужністю 2800 МВт; Придніпровська - потужністю 1765 МВт.

У Харківській області росіяни заявили про атаку на Харківську теплоелектростанцію потужністю 86 МВт. Також у списку опинилися дві електропідстанції - Зміївська та Лосєво, обидві напругою 330 кВ.

Окремо в Міноборони РФ повідомили про нібито ураження портової інфраструктури в Одеській області. Зокрема, йдеться про об'єкти порту Кілія.

Крім того, росіяни заявили про ураження двох суховантажів у порту Південний та акваторії Чорного моря.

Атака РФ в ніч на 3 листопада

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Під атакою опинилися Дніпро, Харків та низка інших населених пунктів.

У Дніпрі пошкоджено лікарню, житловий квартал і відділ поліції, є постраждалі.