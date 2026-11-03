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Міноборони РФ цинічно відзвітувало про удари по ТЕС та ТЕЦ України

09:14 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: російський ракетний комплекс (Getty Images)

У ніч на 3 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України та портову інфраструктуру Одещини. У РФ оприлюднили перелік цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Російська сторона стверджує, що для атаки застосувала високоточне озброєння наземного та повітряного базування, а також ударні безпілотники. За версією російського відомства, цілями стали об'єкти енергетичного комплексу у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях, а також портова інфраструктура Одещини.

Які об'єкти енергетики назвали в Міноборони РФ

У Вінницькій області російське відомство заявило про ураження Ладижинської теплоелектростанції потужністю 1800 МВт.

На Дніпровщині до переліку потрапили одразу дві ТЕС:

  • Криворізька - потужністю 2800 МВт;
  • Придніпровська - потужністю 1765 МВт.

У Харківській області росіяни заявили про атаку на Харківську теплоелектростанцію потужністю 86 МВт. Також у списку опинилися дві електропідстанції - Зміївська та Лосєво, обидві напругою 330 кВ.

Окремо в Міноборони РФ повідомили про нібито ураження портової інфраструктури в Одеській області. Зокрема, йдеться про об'єкти порту Кілія.

Крім того, росіяни заявили про ураження двох суховантажів у порту Південний та акваторії Чорного моря.

Атака РФ в ніч на 3 листопада

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Під атакою опинилися Дніпро, Харків та низка інших населених пунктів.

У Дніпрі пошкоджено лікарню, житловий квартал і відділ поліції, є постраждалі.

У Харкові російський удар припав на медичний заклад - поранення дістали щонайменше 73 людини.

Також наслідки атаки зафіксували на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Рівненщині та Одещині.

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УкраїнаРосійська ФедераціяТЕЦТЕСМіністерство оборони РФ