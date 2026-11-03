Минобороны РФ цинично отчиталось об ударах по ТЭС и ТЭЦ Украины

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины и портовую инфраструктуру Одесской области. В РФ обнародовали список целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.
Российская сторона утверждает, что для атаки использовала высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. По версии российского ведомства, целью стали объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, а также портовая инфраструктура Одесщины.
В Винницкой области российское ведомство заявило о поражении Ладыжинской теплоэлектростанции мощностью 1800 МВт.
На Днепровщине в список попали сразу две ТЭС:
В Харьковской области россияне заявили об атаке на Харьковскую теплоэлектростанцию мощностью 86 МВт. Также в списке оказались две электроподстанции – Змиевская и Лосево, обе напряжением 330 кВ.
Отдельно в Минобороны РФ сообщили о якобы поражении портовой инфраструктуры в Одесской области. В частности, речь идет об объектах порта Килия.
Кроме того, россияне заявили о поражении двух сухогрузов в порту Южный и акватории Черного моря.
Напомним, в ночь на 3 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Под атакой оказались Днепр, Харьков и ряд других населённых пунктов.
В Днепре повреждены больница, жилой квартал и отдел полиции, есть пострадавшие.
В Харькове российский удар пришелся на медицинское учреждение - ранения получили по меньшей мере 73 человека.
Также последствия атаки зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Одесской областях.