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Минобороны РФ цинично отчиталось об ударах по ТЭС и ТЭЦ Украины

09:14 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: российский ракетный комплекс (Getty Images)

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины и портовую инфраструктуру Одесской области. В РФ обнародовали список целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

Российская сторона утверждает, что для атаки использовала высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. По версии российского ведомства, целью стали объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, а также портовая инфраструктура Одесщины.

Какие объекты энергетики назвали в Минобороны РФ

В Винницкой области российское ведомство заявило о поражении Ладыжинской теплоэлектростанции мощностью 1800 МВт.

На Днепровщине в список попали сразу две ТЭС:

  • Криворожская – мощностью 2800 МВт;
  • Приднепровская – мощностью 1765 МВт.

В Харьковской области россияне заявили об атаке на Харьковскую теплоэлектростанцию мощностью 86 МВт. Также в списке оказались две электроподстанции – Змиевская и Лосево, обе напряжением 330 кВ.

Отдельно в Минобороны РФ сообщили о якобы поражении портовой инфраструктуры в Одесской области. В частности, речь идет об объектах порта Килия.

Кроме того, россияне заявили о поражении двух сухогрузов в порту Южный и акватории Черного моря.

Атака РФ в ночь на 3 ноября

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Под атакой оказались Днепр, Харьков и ряд других населённых пунктов.

В Днепре повреждены больница, жилой квартал и отдел полиции, есть пострадавшие.

В Харькове российский удар пришелся на медицинское учреждение - ранения получили по меньшей мере 73 человека.

Также последствия атаки зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Одесской областях.

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