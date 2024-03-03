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В Міноборони РФ стверджують про атаку на окупований Крим і збиття десятків дронів

Ілюстративне фото: в окупованому Криму працювали системи ППО через атаку дронів (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Криму у ніч проти 3 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників нібито через масовану атаку із застосуванням безпілотників. Перед тим на півострові була серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.

Як стверджують в оборонному відомстві країни-агресора, йдеться про 38 безпілотників. У такому "нальоті" російська сторона традиційно звинувачує Україну.

В російському міністерстві вчергове заявили про "припинення спроби" атаки дронів по якихось об'єктах.

Зокрема, у відомстві звітують про знищення усіх 38 безпілотників над територією захопленого Криму.

Вибухи в окупованому Криму вночі 3 березня

Раніше цієї ночі повідомлялося, що у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи. У місцевих пабліках казали про роботу ППО у місті по безпілотниках, які, ймовірно, намагаються атакувати місцеву нафтобазу.

В мережі публікували кілька відео про таку нічну "бавовну".

Крім того, окупаційна "адміністрація" заявляла про перекриття автомобільного руху Кримським мостом.

Ситуація у Криму

Зазначимо, загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Сили оборони України провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов анонсував нові сюрпризи в Криму, а також порадив не користуватись Керченським мостом.

Додамо, що 1 березня в окупованому Криму також лунали вибухи, і тоді російські інтервенти жалілися на ракетну атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Міністерство оборони РФКримАтака дронів