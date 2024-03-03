В окупованій Феодосії лунають потужні вибухи
У місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи. У місті працює ППО по безпілотниках, які, ймовірно, намагаються атакувати місцеву нафтобазу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Потужний хлопок у небі над Феодосією, потім другий, на Кримській кричать сигналізації", - йдеться у повідомленні.
За кілька хвилин у каналі повідомили ще як мінімум про три вибухи.
Оновлено 1:50
Як повідомляє Telegram-канал SHOT, у місті працює ППО.
"Два потужні хлопки пролунали в небі над містом на початку третьої години ночі. За деякий час пролунали ще кілька вибухів. Жителі низки вулиць міста повідомляють, що в їхніх будинках здригнулося скло, а у дворах спрацювали сигналізації у машин", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 2:17
Telegram-канал Крымский ветер повідомляє, що вибухи у Феодосії лунають в районі нафтобази. Туди поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги.
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Оновлено 2:29
У місті прогримів ще один вибух. Повідомляється про перекриття руху Кримським мостом.
Ситуація у Криму
В п'ятницю, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. В місті оголосили повітряну тривогу. Очевидці повідомили про приліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Також повідомлялося про влучання в Севастополі та в Сакському районі.
Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов анонсував нові сюрпризи в Криму, а також порадив не користуватись Керченським мостом.
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