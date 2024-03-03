В Минобороны РФ утверждают об атаке на оккупированный Крым и сбитии десятков дронов

Как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, речь идет о 38 беспилотниках. В таком "налете" российская сторона традиционно обвиняет Украину.

В российском министерстве в очередной раз заявили о "пресечении попытки" атаки дронов по неким объектам.

В частности, в ведомстве отчитываются об уничтожении всех 38 беспилотников над территорией захваченного Крыма.

Взрывы в оккупированном Крыму ночью 3 марта

Ранее в эту ночь сообщалось, что в городе Феодосия на востоке временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В местных пабликах говорили о работе ПВО в городе по беспилотникам, которые, вероятно, пытаются атаковать местную нефтебазу.

В сети публиковали несколько видео о такой ночной "бавовне".

Кроме того, оккупационная "администрация" заявляла о перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту.

Ситуация в Крыму

Отметим, в целом в Крыму сейчас все чаще слышны взрывы. Силы обороны Украины провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Между тем руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы в Крыму, а также посоветовал не пользоваться Керченским мостом.

Добавим, что 1 марта в оккупированном Крыму также звучали взрывы, и тогда российские интервенты жаловались на ракетную атаку.