У Міноборони РФ підтвердили ураження корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

У російському Міноборони підтвердили ураження їхнього великого десантного корабля "Новочеркаськ" у порту тимчасово окупованої Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

"Сьогодні вночі під час відбиття удару збройних сил України із застосуванням авіаційних керованих ракет у пункті базування Феодосія отримав пошкодження великий десантний корабель "Новочеркаськ", - заявили в Міноборони РФ.

Щоправда, росіяни ще дофантазували, що буцімто засобами ППО "було знищено два українські літаки Су-24", які здійснювали пуск авіаційних ракет.

"У ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два літаки тактичної авіації противника Су-24, в районі населеного пункту Жовтень (125 км на північний схід від Миколаєва), які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет", - вигадали у російському Міноборони.

Ураження корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".