Міноборони РФ намагається витіснити Пригожина та запускає альтернативні ПВК, - Генштаб

"У той час, як Пригожин відверто не згоден з втратою впливу та продовжує своє протистояння з Міністерством оборони РФ, військове керівництво Кремля намагається встановити контроль над приватними військовими компаніями та іншими парамілітарними формуваннями", - сказав він.

Так, Міноборони РФ прагне замкнути на себе забезпечення "добровольчих формувань" озброєнням, військовою технікою та продовольством, а також у питанні надання медичної допомоги.

До того ж, російський уряд вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані "добровольчі формування".

"Міноборони РФ взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії, зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки РФ ПВК "Ястреб"", - додав Громов.

Нагадаємо, Пригожин прямо звинуватив Міноборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями.

До того ж, аналітики ISW повідомляли, що Кадиров відкинув пропозиції Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти Міноборони РФ.

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