Минобороны РФ пытается вытеснить Пригожина и запускает альтернативные ЧВК, - Генштаб

"В то время как Пригожин откровенно не согласен с потерей влияния и продолжает свое противостояние с Министерством обороны РФ, военное руководство Кремля пытается установить контроль над частными военными компаниями и другими парамилитарными формированиями", - сказал он.

Так, Минобороны РФ стремится замкнуть на себя обеспечение "добровольческих формирований" вооружением, военной техникой и продовольствием, а также в вопросе оказания медицинской помощи.

К тому же, российское правительство уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые "добровольческие формирования".

"Минобороны РФ вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании, в частности аффилированная с Федеральной службой безопасности РФ ППК "Ястреб"", - добавил Громов.

Напомним, Пригожин прямо обвинил Минобороны России в жестоком обращении с наемниками.

К тому же, аналитики ISW сообщали, что Кадыров отверг предложения Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны РФ.

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