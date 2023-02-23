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Міноборони РФ намагається витіснити Пригожина та запускає альтернативні ПВК, - Генштаб

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Четвер 23 лютого 2023 12:17
Міноборони РФ намагається витіснити Пригожина та запускає альтернативні ПВК, - Генштаб Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство оборони Росії намагається витіснити засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з інформаційного поля та активізує альтернативні парамілітарні формування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"У той час, як Пригожин відверто не згоден з втратою впливу та продовжує своє протистояння з Міністерством оборони РФ, військове керівництво Кремля намагається встановити контроль над приватними військовими компаніями та іншими парамілітарними формуваннями", - сказав він.

Так, Міноборони РФ прагне замкнути на себе забезпечення "добровольчих формувань" озброєнням, військовою технікою та продовольством, а також у питанні надання медичної допомоги.

До того ж, російський уряд вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані "добровольчі формування".

"Міноборони РФ взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії, зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки РФ ПВК "Ястреб"", - додав Громов.

Нагадаємо, Пригожин прямо звинуватив Міноборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями.

До того ж, аналітики ISW повідомляли, що Кадиров відкинув пропозиції Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти Міноборони РФ.

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ПВК Вагнера Министерство обороны РФ Російська Федерація Генштаб ВСУ
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