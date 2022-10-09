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Міноборони РФ намагається виправитися у відповідь на критику Кремля, - ISW

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Москва, Неділя 09 жовтня 2022 07:36
Міноборони РФ намагається виправитися у відповідь на критику Кремля, - ISW Фото: прес-офіцер Міноборони РФ Ігор Конашенков (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Міноборони Росії намагається виправитися у відповідь на критику Кремля та інших силових блоків щодо недостатнього інформування про стан справ армії на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, відомство міністра оборони РФ Сергія Шойгу у своїх зведеннях почало включати подробиці про ймовірну тактику ЗСУ.

При цьому російські військкори в суботу заявили, що українські війська продовжували контрнаступальні операції на Кремінському напрямку, коли Міноборони Росії стверджувало, що російські війська відбили спробу ЗСУ форсувати річку в невстановленому місці.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що глава Чечні Рамзан Кадиров і "кухар Путіна" Євген Пригожин критикують військове командування РФ. Це свою чергу підриває авторитет Путіна.

Також РБК-Україна писала, що президент РФ Володимир Путін розмірковує над звільненням міністра оборони Сергія Шойгу та перекладенням на нього вини за поразку у війні.

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Министерство обороны РФ
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