Путін критикує і готується зняти Шойгу, заручившись підтримкою силовиків,- ISW

Президент РФ Володимир Путін готує нирку для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, переклавши провину за поразку у війні. Наразі глава Кремля шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, зростаюча критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують Путіна звинувачувати міністра оборони Сергія Шойгу.

Путін своїм указом у середу відклав мобілізацію всіх студентів, у тому числі заочників та магістрантів, і публічно заявив, що Міноборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають, вимагавши внести корективи.

Глава Кремля, схоже, налаштовує на те, щоб Шойгу взяв на себе провину через невдачу вторгнення в Україну.

Аналітики зазначає, що Путін утримуватиметься від звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його у військових невдачах та заручитися підтримкою інших груп, насамперед серед силовиків.

Міністр, який змінив Шойгу, повинен буде взяти на себе відповідальність за невдачі, які відбудуться після початку його перебування на посаді.

Путін вже працює над покращенням своєї підтримки серед націоналістично налаштованих блогерів та силовиків, таких як творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров, якому присвоїв звання генерал-полковника, вважають експерти.

Водночас, російська влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів, що вказує на те, що Кремль встановлює обмеження на критику, дозволену у внутрішньоросійському інформаційному просторі.

Ключові висновки аналітиків ISW

Український контрнаступ, який розпочався в Харківській області, ще не завершився і активно просувається до Луганської області.

Президент Росії Володимир Путін вжив заходів щодо встановлення повного контролю Росії над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).

Російські сили завдали першого з червня удару по Київській області за допомогою безпілотника "Шахід-136".

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що Путін надав йому звання генерал-полковника.

Зростання критики російської часткової мобілізації всередині країни, ймовірно, змушує Путіна звинувачувати Міністерство оборони Росії і, зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу.

Українські війська, ймовірно, зміцнили свої позиції та перегрупувалися на півночі Херсонської області, досягши значних успіхів за останні 48 годин.

Російські джерела повідомили про підготовку українського наступу на північний захід, захід та північний схід від Херсона.

5 жовтня російські війська продовжили наземні атаки у Донецькій області.

Російські блогери продовжували критикувати проведення російської часткової мобілізації.

Російські громадяни, які перебувають у несприятливому економічному становищі, і етнічні меншини як і раніше, несуть непропорційно великий тягар за рівнем мобілізації та кількістю жертв.

Президент Росії Володимир Путін завершив останні формальності у процесі незаконної анексії окупованих Росією територій України.

Нагадаємо, що нові мобілізовані з Росії вже з'явилися у тимчасово окупованих районах півдня України.

Також РБК-Україна писала, що мобілізований росіянин здався в полон за п'ять днів після відряджання на війну в Україну.

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