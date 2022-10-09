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Минобороны РФ пытается исправиться в ответ на критику Кремля, - ISW

Новина українською →
Москва, Воскресенье 09 октября 2022 07:36
Минобороны РФ пытается исправиться в ответ на критику Кремля, - ISW Фото: пресс-офицер Минобороны РФ Игорь Конашенков (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Минобороны России пытается исправиться в ответ на критику Кремля и других силовых блоков о недостаточном информировании о положении дел армии на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, ведомство министра обороны РФ Сергея Шойгу в своих сводках начало включать подробности о вероятной тактике ВСУ.

При этом российские военкоры в субботу заявили, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции на Кременском направлении в то время, как Минобороны России утверждало, что российские войска отразили попытку ВСУ форсировать реку в неустановленном месте.

Напомним, аналитики ISW заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров и "повар Путина" Евгений Пригожин критикуют военное командование РФ. Это в свою очередь подрывает авторитет Путина.

Также РБК-Украина писала, что президент РФ Владимир Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и перекладывением на него вины за поражение в войне.

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Министерство обороны РФ
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