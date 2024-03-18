Міноборони: Путін після "виборів" посилить мобілізацію. Україні потрібно створити резерви

Диктатор Володимир Путін після "виборів" у Росії проведе нову хвилю мобілізації та посилить атаки на фронті. У зв'язку з цим українській армії потрібно створити резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка для "Укрінформу" .

Гаврилюк зазначив, що однією з головних переваг окупантів на фронті є величезний ресурс живої сили.

"Багатомільйонна маса росіян підтримує агресивну війну своєї країни проти України. Путіну вдається зберігати контроль за інформаційним простором Росії", - написав заступник міністра.

Він додав, що не варто думати, що росіяни зупиняться через величезні втрати, оскільки солдати для них є витратним матеріалом, що підтверджують бої за Бахмут та Авдіївку.

За його словами, з моменту останнього засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого армія Росії втратила понад 32 000 осіб.

"Але ні Путіна, ні російських командирів величезні втрати не зупиняють. Без сумніву, через деякий час після імітації виборів Путін пожене своїх солдатів уперед з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців", - наголосив Гаврилюк.

На його думку, на початку нового терміну Путін захоче здобути перемогу на полі бою і залякати Європу.

"Перед тим, як ця нова хвиля російських "мобіків" опиниться на фронті, у нас може бути певний час для мобілізації сил - посилення бригад, створення резервів", - зазначив генерал.

Мобілізація в Росії

Минулого року Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

На думку одного з експертів, посилення мобілізації в Росії після проведення там президентських "виборів" є одним із варіантів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.

Сьогодні в ГУР повідомили, що мобілізація на території Росії триває безперервно. Водночас очікується активізація призову росіян після "виборів" диктатора Володимира Путіна.