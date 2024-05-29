Міноборони про проблеми з електронною чергою в ТЦК: кожен випадок вивчається

"Випадки такі дійсно є. Електронна черга - це передусім механізм, який можна використовувати, який полегшить роботу ТЦК. Це є в розпорядженні ТЦК, це має застосовуватися і відповідним чином працювати для людей, які хочуть уточнити свої дані в ТЦК і СП", - сказав він.

Речник Міноборони підтвердив, що були зафіксовані випадки у Києві, коли електронна черга не працювала. Він заявив, що такі випадки вивчаються.

"Кожен випадок вивчається, зв'язуємося з ТЦК, і відповідна робота проводиться для того, щоб допомогти, якщо виникають якісь технічні проблеми", - зазначив Лазуткін.

Він додав, що електронна черга в ТЦК поки працює у тестовому режимі.