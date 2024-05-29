Минобороны о проблемах с электронной очередью в ТЦК: каждый случай изучается

"Случаи такие действительно есть. Электронная очередь - это прежде всего механизм, который можно использовать, который облегчит работу ТЦК. Это есть в распоряжении ТЦК, это должно применяться и соответствующим образом работать для людей, которые хотят уточнить свои данные в ТЦК и СП", - сказал он.

Спикер Минобороны подтвердил, что были зафиксированы случаи в Киеве, когда электронная очередь не работала. Он заявил, что такие случаи изучаются.

"Каждый случай изучается, связываемся с ТЦК, и соответствующая работа проводится для того, чтобы помочь, если возникают какие-либо технические проблемы", - отметил Лазуткин.

Он добавил, что электронная очередь в ТЦК пока работает в тестовом режиме.