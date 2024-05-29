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Минобороны о проблемах с электронной очередью в ТЦК: каждый случай изучается

Фото: в Минобороны прокомментировали проблемы с электронной очередью в ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Электронная очередь в ТЦК должна облегчить процесс обновления данных военнообязанных. Зафиксированы случаи, когда е-очередь не работала, они изучаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Случаи такие действительно есть. Электронная очередь - это прежде всего механизм, который можно использовать, который облегчит работу ТЦК. Это есть в распоряжении ТЦК, это должно применяться и соответствующим образом работать для людей, которые хотят уточнить свои данные в ТЦК и СП", - сказал он.

Спикер Минобороны подтвердил, что были зафиксированы случаи в Киеве, когда электронная очередь не работала. Он заявил, что такие случаи изучаются.

"Каждый случай изучается, связываемся с ТЦК, и соответствующая работа проводится для того, чтобы помочь, если возникают какие-либо технические проблемы", - отметил Лазуткин.

Он добавил, что электронная очередь в ТЦК пока работает в тестовом режиме.

 

Электронная очередь в ТЦК

Напомним, 18 мая в Украине заработала электронная очередь для записи в территориальные центры комплектования.

Позже в Минобороны сообщили, что электронная очередь в тестовом режиме заработала у всех ТЦК. Записаться в ТЦК для обновления данных можно по ссылке.

Также следует отметить, что всем военнообязанным в Украине следует обновить свои данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно лично в ТЦК, ЦПАУ или через мобильное приложение "Резерв+".

Что нужно знать при обновлении данных в приложении "Резерв+" - в материале РБК-Украина.

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