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Міноборони призначило директора "Агенції оборонних закупівель": що відомо про Марину Безрукову

Фото: директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Ярослава Борзова

Міністерство оборони призначило керівницею держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марину Безрукову. Також у відомстві анонсували створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту - це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель". Наш пріоритет - це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції", - зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков

Як зазначають у відомстві, Безрукова має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

У 2017-2024 роках вона працювала в Національній енергетичній компанії "Укренерго", де розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень.

Як пояснили у міністерстві, результатом цього стало:

  • зниження цін в закупівлях у середньому на 14%;
  • зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%;
  • підвищення кваліфікації закупівельної команди;
  • заощадження на закупівлях понад 1,2 мільярда гривень за останні 5 років.

Сама Безрукова наголосила, що ефективні та прозорі закупівлі зброї - запорука нацбезпеки, а транспарентність, цифровізація та нульова толерантність до корупції - основні принципи їхньої роботи. 

"Ми маємо робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ. Віддаючи перевагу передовим технологіям і постійно вдосконалюючи власний арсенал, суттєво покращимо оснащення військ", - зауважила нова очільниця держпідприємства.

У Міноборони додали, що зміна очільника є першим кроком до трансформації "Агенції оборонних закупівель", анонсувавши наступний етап у вигляді створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Довідка 

Марина Безрукова - магістр з фінансів (КНУ імені Тараса Шевченка), спеціаліст з правознавства (КНУ імені Тараса Шевченка), магістр управління бізнесом - MBA (Київська школа економіки).

Із січня 2017 року вона працювала у НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше - в корпоративному секторі компаній різних сегментів економіки.

Варто зауважити, зо днями правоохоронці завершили розслідування справи щодо колишніх високопосадовців Міністерства оборони. Їх підозрюють у закупівлях неякісної амуніції для військових.

Скандали з закупівлями для ЗСУ

Нагадаємо, минулого року ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

На тлі скандалу заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Пізніше ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень. Йдеться про події 2020-2021 років, коли Міноборони очолював Андрій Таран.

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