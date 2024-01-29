Міноборони призначило директора "Агенції оборонних закупівель": що відомо про Марину Безрукову

"Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту - це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель". Наш пріоритет - це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції", - зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков

Як зазначають у відомстві, Безрукова має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

У 2017-2024 роках вона працювала в Національній енергетичній компанії "Укренерго", де розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень.

Як пояснили у міністерстві, результатом цього стало:

зниження цін в закупівлях у середньому на 14%;

зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%;

підвищення кваліфікації закупівельної команди;

заощадження на закупівлях понад 1,2 мільярда гривень за останні 5 років.

Сама Безрукова наголосила, що ефективні та прозорі закупівлі зброї - запорука нацбезпеки, а транспарентність, цифровізація та нульова толерантність до корупції - основні принципи їхньої роботи.

"Ми маємо робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ. Віддаючи перевагу передовим технологіям і постійно вдосконалюючи власний арсенал, суттєво покращимо оснащення військ", - зауважила нова очільниця держпідприємства.

У Міноборони додали, що зміна очільника є першим кроком до трансформації "Агенції оборонних закупівель", анонсувавши наступний етап у вигляді створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Довідка

Марина Безрукова - магістр з фінансів (КНУ імені Тараса Шевченка), спеціаліст з правознавства (КНУ імені Тараса Шевченка), магістр управління бізнесом - MBA (Київська школа економіки).

Із січня 2017 року вона працювала у НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше - в корпоративному секторі компаній різних сегментів економіки.