Міноборони працює над можливістю продовження оновлення даних в "Резерв+"

Чиновниця зазначила, що згідно закону, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані. Проте в Міноборони дуже хочуть, щоб можливість оновлення даних продовжувалась, нарощувалась, і користувачі мали можливість зробити це в "законному полі".

"Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити", - повідомила Черногоренко