Міноборони працює над можливістю продовження оновлення даних в "Резерв+"

Міноборони працює над тим, аби в українців була можливість оновити дані через "Резерв+" вже після 60 днів, які пройшли з моменту вступу в силу закону про мобілізацію.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю речнику відомства
Чиновниця зазначила, що згідно закону, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані. Проте в Міноборони дуже хочуть, щоб можливість оновлення даних продовжувалась, нарощувалась, і користувачі мали можливість зробити це в "законному полі".
"Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити", - повідомила Черногоренко
Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю, заступниця Міністра оборони України розповіла, що для військовослужбовців з'явиться електронне військове посвідчення. Документ планують впровадити у застосунок "Армія+" протягом півроку.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони України розширить можливості у "Резерв+", що дозволить залучити ще кілька мільйонів українців. Зокрема, мова йде про впровадження опції онлайн рекрутингову і отримання трьох видів відстрочки.
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