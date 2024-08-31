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Минобороны работает над возможностью продолжения обновления данных в "Резерв+"

Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Минобороны работает над тем, чтобы у украинцев была возможность обновить данные через "Резерв+" уже после 60 дней, прошедших с момента вступления в силу закона о мобилизации.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью спикеру ведомства.

Чиновница отметила, что согласно закону, у украинцев было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные. Однако в Минобороны очень хотят, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в "законном поле".

"Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", - сообщила Черногоренко.

Отметим, что в этом же интервью, заместитель Министра обороны Украины рассказала, что для военнослужащих появится электронное военное удостоверение. Документ планируют внедрить в приложение "Армия+" в течение полугода.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Украины расширит возможности в "Резерв+", что позволит привлечь еще несколько миллионов украинцев. В частности, речь идет о внедрении опции онлайн рекрутинга и получения трех видов отсрочки.

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