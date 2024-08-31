Минобороны работает над возможностью продолжения обновления данных в "Резерв+"

Чиновница отметила, что согласно закону, у украинцев было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные. Однако в Минобороны очень хотят, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в "законном поле".

"Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", - сообщила Черногоренко.