В "Армії+" з'явиться електронне посвідчення військового: названо терміни

В застосунку "Армія+" протягом наступних півроку з'явиться електронне військове посвідчення. Воно буде для військовослужбовців.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю речнику відомства.

Черногоренко зазначила, що це буде повноцінний електронний документ, з фотографією та усіма необхідними реквізитами. Він буде аналогічний з електронним військово-обліковим документом, який є в застосунку "Резерв+", але для військовослужбовців.

Нагадаємо, що днями раніше Черногоренко повідомила, що Міноборони України розширить функціонал у "Резерв+". Це, своєю чергою, дасть змогу залучити ще кілька мільйонів користувачів.

Зокрема, зараз триває робота над впровадженням функції онлайн рекрутингу, а також отримання відстрочки.

"Зараз ми додаємо опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, яка пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання", - повідомила чиновниця.

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