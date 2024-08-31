Міноборони працює над можливістю продовження оновлення даних в "Резерв+"

Міноборони працює над тим, аби в українців була можливість оновити дані через "Резерв+" вже після 60 днів, які пройшли з моменту вступу в силу закону про мобілізацію.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю речнику відомства

Чиновниця зазначила, що згідно закону, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані. Проте в Міноборони дуже хочуть, щоб можливість оновлення даних продовжувалась, нарощувалась, і користувачі мали можливість зробити це в "законному полі". "Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити", - повідомила Черногоренко