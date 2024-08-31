Минобороны работает над возможностью продолжения обновления данных в "Резерв+"
Минобороны работает над тем, чтобы у украинцев была возможность обновить данные через "Резерв+" уже после 60 дней, прошедших с момента вступления в силу закона о мобилизации.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью спикеру ведомства.
Чиновница отметила, что согласно закону, у украинцев было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные. Однако в Минобороны очень хотят, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в "законном поле".
"Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", - сообщила Черногоренко.
Отметим, что в этом же интервью, заместитель Министра обороны Украины рассказала, что для военнослужащих появится электронное военное удостоверение. Документ планируют внедрить в приложение "Армия+" в течение полугода.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Украины расширит возможности в "Резерв+", что позволит привлечь еще несколько миллионов украинцев. В частности, речь идет о внедрении опции онлайн рекрутинга и получения трех видов отсрочки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.