Минобороны работает над возможностью продолжения обновления данных в "Резерв+"

Минобороны работает над тем, чтобы у украинцев была возможность обновить данные через "Резерв+" уже после 60 дней, прошедших с момента вступления в силу закона о мобилизации.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью спикеру ведомства.

Чиновница отметила, что согласно закону, у украинцев было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные. Однако в Минобороны очень хотят, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в "законном поле". "Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", - сообщила Черногоренко.