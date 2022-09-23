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У Міноборони пояснили унікальність контрнаступу у Харківській області

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ у Харківській області був для українських військ унікальною операцією. Проте перед ЗСУ стоїть задача утримати звільнені території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр під час брифінгу.

Вона зазначила, що на всій лінії фронту тривають бої. У Харківській області тривають заходи зі стабілізації деокупованих територій, оскільки звільненні населені пункти потрібно утримати.

"Що стосується в цілому наступальної операції, фактично на Харківщині здійснена унікальна операція для ЗСУ, вперше саме наступально, тому що ЗСУ завжди доктринально стоять на позиції оборони, але зараз ми вимушено в такій ситуації знаходимося, і дійсно ця операція була успішна", - заявила Маляр.

Заступник очільника Міноборони додала, що українці повинні належним чином оцінити успіх ЗСУ, але пам'ятати, що головна перемога ще попереду.

"На сьогодні триває війна, і ще дуже багато територій потребують звільнення, і дуже складні зіткнення з ворогом на лінії фронту, тому ми повинні належним чином оцінити цю перемогу", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ мають успіхи поблизу Лимана Донецької області.

Водночас у Генштабі заявили, що українські захисники за добу знищили 550 російських окупантів. Всього Росія вже втратила 56 060 військових.

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