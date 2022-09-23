У Міноборони пояснили унікальність контрнаступу у Харківській області

Вона зазначила, що на всій лінії фронту тривають бої. У Харківській області тривають заходи зі стабілізації деокупованих територій, оскільки звільненні населені пункти потрібно утримати.

"Що стосується в цілому наступальної операції, фактично на Харківщині здійснена унікальна операція для ЗСУ, вперше саме наступально, тому що ЗСУ завжди доктринально стоять на позиції оборони, але зараз ми вимушено в такій ситуації знаходимося, і дійсно ця операція була успішна", - заявила Маляр.

Заступник очільника Міноборони додала, що українці повинні належним чином оцінити успіх ЗСУ, але пам'ятати, що головна перемога ще попереду.

"На сьогодні триває війна, і ще дуже багато територій потребують звільнення, і дуже складні зіткнення з ворогом на лінії фронту, тому ми повинні належним чином оцінити цю перемогу", - підкреслила вона.