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В Минобороны объяснили уникальность контрнаступления в Харьковской области

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступление в Харьковской области было для украинских войск уникальной операцией. Однако перед ВСУ стоит задача удержать освободившиеся территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр во время брифинга.

Она отметила, что по всей линии фронта продолжаются бои. В Харьковской области идут мероприятия по стабилизации деоккупированных территорий, поскольку освобожденные населенные пункты нужно удержать.

"Что касается в целом наступательной операции, фактически в Харьковской области совершена уникальная операция для ВСУ, впервые именно наступательно, потому что ВСУ всегда доктринально стоят на позиции обороны, но сейчас мы вынуждено в такой ситуации находимся, и действительно эта операция была успешна", - заявила Маляр.

Замглавы Минобороны добавила, что украинцы должны по достоинству оценить успех ВСУ, но помнить, что главная победа еще впереди.

"На сегодняшний день идет война, и еще очень много территорий нуждаются в освобождении, и очень сложные столкновения с врагом на линии фронта, поэтому мы должны по достоинству оценить эту победу", - подчеркнула она.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ имеют успехи вблизи Лимана Донецкой области.

В то же время в Генштабе заявили, что украинские защитники за сутки уничтожили 550 российских оккупантов. Всего Россия уже потеряла 56 060 военных.

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