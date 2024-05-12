У Міноборони пояснили, в яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув'язнені

Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від ув'язненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна.
"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ", - сказав він.
За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.
Також Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:
Нагадаємо, 8 травня Верховна рада ухвалила законопроект про мобілізацію засуджених. До другого читання з закону прибрали ризики щодо корупції.
Закон передбачає мобілізацію ув'язнених та військову службу за контрактом під час воєнного стану. Для таких засуджених передбачається умовно-дострокове звільнення після відбуття покарання.
Як пояснив міністр юстиції, в Україні переповнені в'язниці. За його словами, від 10 до 20 тисяч ув'язнених можуть бути мобілізовані до армії.
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