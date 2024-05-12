В Минобороны объяснили, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные

Осужденные украинцы, мобилизованные в армию, будут нести службу в специальных подразделениях. Однако решение о мобилизации будет зависеть не только от заключенного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина.
"Решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение", - сказал он.
По словам спикера, решение об условно-досрочном освобождении заключенного принимает суд. Мобилизированные осужденные могут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей.
Также Лазуткин объяснил, что не все осужденные смогут мобилизовать в армию. Ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных:
Напомним, 8 мая Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. Ко второму чтению из закона убрали риски по коррупции.
Закон предусматривает мобилизацию заключенных и военную службу по контракту во время военного положения. Для таких осужденных предусматривается условно-досрочное освобождение после отбывания наказания.
Как пояснил министр юстиции, в Украине переполнены тюрьмы. По его словам, от 10 до 20 тысяч заключенных могут быть мобилизованы в армию.
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