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У Міноборони пояснили, як часто українцям треба проходити ВЛК

Субота 06 липня 2024 20:33
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У Міноборони пояснили, як часто українцям треба проходити ВЛК Фото: військовий проходить військово-лікарську комісію (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні продовжується повномасштабна війна, а це означає, що правила проходження ВЛК інші на відміну від мирного часу. Зокрема, всі військовозобов'язані українці мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - зазначив він.

Нагадаємо, що у період воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. Перевірити його можуть не тільки представники ТЦК та СП, але й поліцейські і прикордонники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що загрожує військовозобов'язаним особам, які не сплатять штраф від ТЦК.

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