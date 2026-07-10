В Міноборони пояснили, хто з військових отримає "тилову надбавку"

В Україні затвердили чіткі умови виплати 10 тисяч гривень надбавки для військових у тилу. Ці гроші отримають ті, хто не має інших бойових виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Додаткову "тилову надбавку" призначають бійцям, які не отримують більших винагород у розмірі 30, 50 чи 100 тисяч гривень. При цьому наявність чи відсутність підписаного контракту не впливає на призначення цієї допомоги.

Якщо військовий має право на кілька видів додаткових виплат, йому нараховуватимуть лише одну - найбільшу з них. Гроші за червень надійдуть бійцям одночасно з рештою винагород за цей період.

Коли надбавку не нараховують

У Міноборони визначили випадки, коли "тилової надбавки" не буде. Гроші не нараховуватимуть, коли військовослужбовець:

перебуває у відпустці або у відрядженні на навчанні;

перебуває в розпорядженні командира чи звільнений з посади;

зарахований до резервних або запасних рот;

навчається як курсант у вищому військовому навчальному закладі;

має чинні дисциплінарні обмеження.

Нагадаємо, Мініоборони України представило три нові види контрактів для військовослужбовців: базовий, бойовий та піхотно-штурмовий.

Для тих, хто обійматиме піхотно-штурмові посади, грошове забезпечення може становити до 460 тисяч гривень на місяць. Воно включає базовий оклад у розмірі 20 тисяч гривень, а також додаткові виплати за системою "10/20/40".

Крім того, нові контракти передбачають додаткові винагороди за успішне виконання бойових завдань, одноразову виплату після першого підписання контракту, а також щорічну допомогу на оздоровлення.