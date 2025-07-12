У Міноборони пояснили, чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу в "Резерв+"

"В будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином. Згідно з діючим законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити і зараз в "Резерв+" це доступно", - зазначила Черногоренко.

Однак зауважила, що є громадяни, які не встигли зробити це вчасно, згідно з нормою закону.

"І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов'язок і оновити дані. Тому що обов'язок зі штрафом не зникає", - наголосила вона.