В Минобороны объяснили, нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа в "Резерв+"

С недавних пор штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в приложении "Резерв+". Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в "Резерв+" это доступно", - отметила Черногоренко.
Однако отметила, что есть граждане, которые не успели сделать это вовремя, согласно норме закона.
"И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свою обязанность и обновить данные. Потому что обязанность со штрафом не исчезает", - подчеркнула она.
Заметим, что со вчерашнего дня, 11 июля, военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, получили возможность оплатить штраф в "Резерв+" онлайн.
Более того, на оплату онлайн будет действовать 50% скидка.
Подробнее о том, как это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что на время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны при себе носить военно-учетные документы.
В случае их отсутствия ТЦК могут задержать гражданина до установления его статуса, доставить в военкомат, вручить повестку, выписать штраф или назначить дату следующей встречи для уточнения военно-учетных данных.
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