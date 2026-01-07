Міноборони посилило правила для компаній, які виконують оборонні контракти

Відтепер додатково враховується ще один критерій: понад половина виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг компанії має бути оборонного призначення.

Зміни запровадили у грудні 2025 року. Кабмін ухвалив постанову, яка чітко регулює порядок визначення підприємств оборонного комплексу, борги яких зупиняють виконавчі дії під час воєнного стану.

Після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості ці повноваження перейшли до Міноборони.

Практика показала, що потрібно чітко виділяти підприємства, для яких оборонне виробництво - основна діяльність, ідеться у дописі Міністерства оборони. Тому фахівці відомства внесли відповідні зміни в правила.

Відтепер, щоб компанія могла бути виконавцем оборонного контракту, вона має одночасно відповідати трьом умовам:

Виконувати державний контракт у сфері оборони, включно з зовнішньоекономічними договорами. Бути внесеною до електронного реєстру учасників і виконавців державних контрактів. Виробляти понад 50% своєї продукції або надавати понад 50% послуг оборонного призначення.

На цей час у списку таких підприємств, борги яких зупиняють виконавчі дії під час воєнного стану, налічується 51 компанія оборонно-промислового комплексу.