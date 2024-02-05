У Міноборони Польщі зробили нову заяву про "військові дії" вздовж кордону з РФ

У Польщі закликали громадян не турбуватися через "незаплановані військові дії" вздовж кордону з РФ і Білоруссю. Відповідне попередження було поширене 4 лютого.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Цезари Томчик, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Polsat .

"Хотів би вас заспокоїти. Ці повідомлення з’являються при збільшенні кількості рейсів військових літаків. Але ми маємо знати, що на сході країни багато чого відбувається у зв’язку з безпекою, і ця інформація не є публічною. Проте сьогодні ми кажемо, що Польща безпечна, що стосується цього повідомлення", - сказав він.

Заступник міністра також підкреслив, що нове керівництво Міноборони Польщі хоче змінити спосіб спілкування з громадськістю в Польщі, яка буде інформована про поточну ситуацію.

"Ідея полягає в тому, що ми можемо зробити певні речі заздалегідь, щоб попередити інші цивільні літаки", - пояснив він.

Томчик додав, що хоче, щоб кожен громадянин знав, що "конфлікт за східним кордоном не можна ігнорувати".

"Ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Не хочу заспокоювати, але не хочу і лякати", - сказав Томчик.

Що відомо про цю ситуацію

4 лютого у Польщі видали навігаційне попередження для користувачів повітряного простору вздовж кордону з Росією та Білоруссю. У попередженні йшлося про можливість "незапланованої військової діяльності". Відомо, що дія попередження поширюється на три місяці - з 5 лютого по 5 травня 2024 року.

При цьому спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи це попередження, заявив, що "це не є чимось новим" і у нього "немає таких даних про те, що є велика активність".



