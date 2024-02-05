ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны Польши сделали новое заявление про "военные действия" вдоль границы с РФ

Польша, Понедельник 05 февраля 2024 10:54
UA EN RU
В Минобороны Польши сделали новое заявление про "военные действия" вдоль границы с РФ Фото: заместитель министра национальной обороны Цезары Томчик (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Польше призвали граждан не беспокоиться из-за "незапланированных военных действиях" вдоль границы с РФ и Беларусью. Соответствующее предупреждение было распространено 4 февраля.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Цезары Томчик, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Polsat.

"Хотел бы вас успокоить. Эти сообщения появляются при увеличении количества рейсов военных самолетов. Но мы должны знать, что на востоке страны многое происходит в связи с безопасностью, и эта информация не является публичной. Однако сегодня мы говорим, что Польша безопасна, что касается этого сообщения", - сказал он.

Замминистра также подчеркнул, что новое руководство Минобороны Польши хочет изменить способ общения с общественностью в Польше, которая будет информирована о текущей ситуации.

"Идея состоит в том, что мы можем сделать определенные вещи заранее, чтобы предупредить другие гражданские самолеты", - пояснил он.

Томчик добавил, что хочет, чтобы каждый гражданин знал, что "конфликт за границей нельзя игнорировать".

"Мы должны быть готовы к любому сценарию. Не хочу успокаивать, но не хочу и пугать", - сказал Томчик.

Что известно об этой ситуации

4 февраля в Польше выдали навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью. В предупреждении говорилось о возможности "незапланированной военной деятельности". Известно, что действие предупреждения распространяется на три месяца - с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

При этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя это предупреждение, заявил, что "это не является чем-то новым" и у него "нет таких данных о том, что есть большая активность".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Польша
NEWS
Россияне активизировали атаки в направлении Часового Яра: карты ISW
Россияне активизировали атаки в направлении Часового Яра: карты ISW
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва