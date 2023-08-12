Міноборони Польщі заявило про укріплення оборони Сувальського коридору

Він наголосив, що Польща посилює оборону та безпеку Сувальського перевалку та Бжеської брами.

Довідка. Сувальський перешийок іноді називають стратегічною точкою для НАТО. Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь та Росія направили до Сувальського перевалку близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". При цьому у Польщі не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

Крім того, 1 серпня два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Це підтвердило Міністерство оборони Польщі.

Варшава заявила, що направить до кордону з Білоруссю тисячу військових, але потім цю кількість збільшили до 10 тисяч.

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