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Міноборони Польщі заявило про укріплення оборони Сувальського коридору

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща збирається укріпити оборону Сувальського коридору. Туди направлять додаткові війська та техніку.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Він наголосив, що Польща посилює оборону та безпеку Сувальського перевалку та Бжеської брами.

Довідка. Сувальський перешийок іноді називають стратегічною точкою для НАТО. Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь та Росія направили до Сувальського перевалку близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". При цьому у Польщі не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

Крім того, 1 серпня два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Це підтвердило Міністерство оборони Польщі.

Варшава заявила, що направить до кордону з Білоруссю тисячу військових, але потім цю кількість збільшили до 10 тисяч.

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