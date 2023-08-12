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Минобороны Польши заявило об укреплении обороны Сувальского коридора

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша намерена укрепить оборону Сувальского коридора. Туда направят дополнительные войска и технику.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

Он подчеркнул, что Польша усиливает оборону и безопасность Сувальского перевала и Бжеских ворот.

Справка. Сувальский перешеек иногда называют стратегической точкой для НАТО. Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и вместе с тем отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Напомним, Беларусь и Россия направили в Сувальский перевал около сотни боевиков ЧВК "Вагнера". При этом в Польше не исключают, что наемников могут использовать для провокаций.

Кроме того, 1 августа два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Это подтвердило Министерство обороны Польши.

Варшава заявила, что направит к границе с Беларусью тысячу военных, но затем это количество увеличилось до 10 тысяч.

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