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У Міноборони Польщі заперечили, що зупинили передачу Україні пакета зброї

23:22 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Міноборони Польщі заперечили, що зупинили передачу Україні пакета зброї Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
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Польща заперечує, що призупинила передачу Україні великого пакета військової допомоги через рішення Львівської облради оголосити 2027-й роком УПА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства національної оборони Польщі Януша Сеймея в коментарі виданню Fakt.

"Це неправдива інформація", - заявив Сеймей у відповідь на запитання про призупинення постачань.

Раніше поінформоване джерело розповіло РБК-Україна, що Львівська облрада провела голосування саме тоді, коли Польща готувалася відправити Україні масштабний пакет військової допомоги. За його словами, постачання призупинили, а проблему намагаються врегулювати закритими каналами.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький розповів, що люди з команди президента Володимира Зеленського запевнили Варшаву: рішення облради не набуде чинності. Він також звернув увагу, що інформацію про постанову прибрали із сайту Львівської облради.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська облрада оголосила 2027-й "роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича". У Польщі УПА вважають відповідальною за масові вбивства поляків на Волині та в Східній Галичині, тому рішення викликало різку реакцію Варшави. Туск заявив, що воно дратує поляків і шкодить інтересам України.

Українське МЗС назвало рішення облради контрпродуктивним. Польща тим часом готується оголосити небажаною особою депутата облради Святослава Шеремету, автора ініціативи.

Детальніше про те, чим живе конфлікт між двома країнами, - у матеріалі РБК-Україна.

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