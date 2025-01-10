У Міноборони Польщі не виключають можливості нападу Росії

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш допускає можливий напад Росії. Він вважає, що потрібно готуватися до будь-якого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Косіняк-Камиша в інтерв'ю RMF FM.

"Гібридні атаки відбуваються не тільки в Польщі, а й у всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не применшувати цього. Поширення брехні в інтернеті, спотворення фактів, маніпуляція та ослаблення соціального імунітету руйнують одну з основ безпеки. Це серйозний напад на Польщу", - сказав він.

Глава Міноборони нагадав про акти диверсій і саботажу, звернув увагу на те, що відбувається в Балтійському морі.

Косіняк-Камиш вважає, що Польща повинна бути готовою до будь-якого сценарію.

"Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Всі думали, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готові", - наголосив міністр оборони Польщі.