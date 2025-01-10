ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Минобороны Польши не исключают возможности нападения России

Варшава, Пятница 10 января 2025 14:26
UA EN RU
В Минобороны Польши не исключают возможности нападения России Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допускает возможное нападение России. Он считает, что нужно готовиться к любому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Косиняк-Камыша в интервью RMF FM.

"Гибридные атаки происходят не только в Польше, но и во всей Европе. Это часть войны, очень опасная. Давайте не преуменьшать этого. Распространение лжи в интернете, искажение фактов, манипуляция и ослабление социального иммунитета разрушают одну из основ безопасности. Это серьезное нападение на Польшу", - сказал он.

Глава Минобороны напомнил об актах диверсий и саботажа, обратил внимание на то, что происходит в Балтийском море.

Косиняк-Камыш считает, что Польша должна быть готовой к любому сценарию.

"Надо быть готовым к любому сценарию. Все думали, что Россия не нападет на Украину. Будем умнее, будем готовы", - подчеркнул министр обороны Польши.

Перспективы войны НАТО и РФ

Напомним, ранее разведка Эстонии заявляла, что Россия готовится к новой войне, не исключено, что это будет конфликт с НАТО. Также министр обороны Германии Борис Писториус не исключил возможность войны НАТО и РФ. Он призвал союзников готовиться к возможным рискам.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что новыми жертвами режима Владимира Путина могут стать страны Балтии или Польша.

В прошлом году журнал Newsweek смоделировал возможную линию фронта, если Москва нападет на европейские страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война