В Минобороны Польши не исключают возможности нападения России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допускает возможное нападение России. Он считает, что нужно готовиться к любому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Косиняк-Камыша в интервью RMF FM.

"Гибридные атаки происходят не только в Польше, но и во всей Европе. Это часть войны, очень опасная. Давайте не преуменьшать этого. Распространение лжи в интернете, искажение фактов, манипуляция и ослабление социального иммунитета разрушают одну из основ безопасности. Это серьезное нападение на Польшу", - сказал он.

Глава Минобороны напомнил об актах диверсий и саботажа, обратил внимание на то, что происходит в Балтийском море.

Косиняк-Камыш считает, что Польша должна быть готовой к любому сценарию.

"Надо быть готовым к любому сценарию. Все думали, что Россия не нападет на Украину. Будем умнее, будем готовы", - подчеркнул министр обороны Польши.