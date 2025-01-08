Міноборони Польщі про "Рамштайн": може бути останньою зустріччю такого формату

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 9 січня, може бути останнім у такому форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, якого цитує 300 Polityka.
"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", - заявив голова відомства.
Він нагадав, що наразі його країна разом з Німеччиною, а також Італією очолює коаліцію бронетанкових сил. Через це на зустрічі "Рамштайн" він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима за час повномасштабної війни.
Завтра відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". На зустрічі також буде присутній голова Пентагону Ллойд Остін, для якого це засідання стане останнім на цій посаді.
Відомо, що під час "Рамштайну" планують скласти план обороноздатності України до 2027 року. Зокрема Сполучені Штати Америки (США) можуть оголосити про значний пакет допомоги Києву.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.